Vyslání špionážní družice na oběžnou dráhu selhalo KLDR i napodruhé

O vyslání vojenského špionážního satelitu na oběžnou dráhu se Severní Korea pokusila už v květnu. Raketa Chollima-1 však ztroskotala a sletěla do moře. KLDR plánuje vybudovat ve vesmíru flotilu družic, které by monitorovaly pohyb amerických a jihokorejských jednotek.

Tajemník japonské vlády Hirokazu Matsuno uvedl, že opakované pokusy KLDR o vyslání satelitu na oběžnou dráhu jsou hrozbou pro bezpečnost regionu. „Proti Severní Koreji budeme důrazně protestovat a co nejdůrazněji ji za to odsoudíme,“ řekl. Raketa se rozpadla hned na tři části, které dopadly do Žlutého moře, Východočínského moře a Tichého oceánu.