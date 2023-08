KLDR informovala o odpalu „strategické“ střely

Stalo se to v rámci cvičení, jehož cílem bylo „opět prověřit bojovou připravenost lodi a jejího raketového systému a naučit námořníky zručnosti při provádění útočné operace ve skutečné válce, aby loď zasáhla rychle cíl bez chyby,“ uvedla KCNA.

Kim odpalu přihlížel před zahájením společného vojenského cvičení Jižní Koreje a USA s názvem Štít svobody Ulči. To začalo v pondělí a potrvá do 31. srpna. Zapojí se do něj desetitisíce vojáků. Zahrnuje i počítačové simulace a nácvik civilní obrany.