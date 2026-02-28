Vojenské letadlo v Bolívii smetlo auta na silnici, nejméně 15 mrtvých

Článek
Nákladní letadlo C-130 Hercules Bolivijských vzdušných sil letělo v pátek večer místního času ze Santa Cruz na vojenské letiště ve městě El Alto.
Server stanice Sky News s odkazem na bolivijská média uvedl, že letadlo přistálo na letištní dráze, ale sjelo z ní a projelo až na silnici, kde smetlo řadu aut. Následně se zastavilo v poli za vozovkou.
Tragédie si vyžádala nejméně 15 mrtvých a nejméně třicet zraněných lidí.
Cae de un avión militar en El Alto que transportaba dinero. En el lugar se observa como los pobladores intentan levantar los billetes mientras los militares y bomberos intentan alejarlos de la zona del accidente.— EL DEBER (@grupoeldeber) February 27, 2026
📌Manténgase informado en https://t.co/WKbbxIKk32#ElDeber… pic.twitter.com/3YQhmgiHLP
Podle bolivijského ministerstva obrany převážel letoun nové bankovky. Záběry ze sociálních sítí ukazují trosky letadla a chaos, který v místě havárie panoval. Spoustu lidí se pokoušelo bankovky sbírat, někteří hasiči se je pokoušeli odehnat za pomoci proudu z hadic.
Příčina havárie není zatím známa, stejně tak jako konečný počet obětí.