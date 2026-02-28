Hlavní obsah

Vojenské letadlo v Bolívii smetlo auta na silnici, nejméně 15 mrtvých

Tomáš Skoupý

Vojenskému letadlu se v Bolívii nepodařilo přistát a vřítilo se na silnici plnou aut. I když neexplodovalo, střetlo se s několika vozidly. Tragédie si vyžádala nejméně patnáct mrtvých a několik desítek zraněných.

Foto: Profimedia.cz

Trosky zříceného letadla

Nákladní letadlo C-130 Hercules Bolivijských vzdušných sil letělo v pátek večer místního času ze Santa Cruz na vojenské letiště ve městě El Alto.

Server stanice Sky News s odkazem na bolivijská média uvedl, že letadlo přistálo na letištní dráze, ale sjelo z ní a projelo až na silnici, kde smetlo řadu aut. Následně se zastavilo v poli za vozovkou.

Tragédie si vyžádala nejméně 15 mrtvých a nejméně třicet zraněných lidí.

Podle bolivijského ministerstva obrany převážel letoun nové bankovky. Záběry ze sociálních sítí ukazují trosky letadla a chaos, který v místě havárie panoval. Spoustu lidí se pokoušelo bankovky sbírat, někteří hasiči se je pokoušeli odehnat za pomoci proudu z hadic.

Příčina havárie není zatím známa, stejně tak jako konečný počet obětí.

Foto: Profimedia.cz

Trosky bolivijského nákladního letadla převážejícího bankovky

Po nárazu do země explodoval. Kamera zblízka zachytila tragickou nehodu letounu UPS

