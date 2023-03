Řeku v Austrálii ucpala těla rozkládajících se ryb

· Současné nastavení třetího pilíře důchodového systému není příliš výhodné, shodují se experti. Lidé by proto měli zvážit kromě doplňkového penzijního spoření i investice do jiných produktů. Budou-li pravidelně po dobu 25 let posílat do „penzijka“ tisíc korun... Celý článek