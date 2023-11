Rada bezpečnosti OSN vyzvala k propuštění rukojmích a humanitárním pauzám v Gaze

Rychlé a bezpodmínečné propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem a dalšímu skupinami, neprodlené zajištění dostatečně dlouhých „humanitárních přestávek“ v bojích, ukončení utrpení civilního obyvatelstva a umožnění přístupu humanitárních organizací do oblasti bojů. To jsou hlavní body rezoluce Rady bezpečnosti (RB) OSN přijaté v New Yorku v noci na čtvrtek.