Prodejte nám zpět armádní vybavení, žádá Rusko po Egyptu či Brazílii

V dubnu během návštěvy Káhiry ruská delegace požádala egyptského prezidenta Abdal Fattaha Sísího, zda by zpět do Ruska neposlal více než 100 motorů z ruských vrtulníků Mi-8 a Mi-17, které by Moskva potřebovala použít na Ukrajině. Podle tří informovaných zdrojů WSJ Sísí souhlasil a Egypt by zhruba 150 motorů měl do Ruska začít posílat v prosinci. Mluvčí egyptské vlády záležitost odmítl komentovat.