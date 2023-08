Požáry na Havaji mají už 53 obětí

Na Maui, který je s rozlohou přes 1800 kilometrů čtverečných po Havaji druhým největším z osmi hlavních havajských ostrovů v severovýchodní části Pacifiku, v úterý večer propukly nejméně tři požáry. Silný vítr na ostrově napomáhal šíření plamenů a ztěžoval práci záchranným složkám. Požár způsobil exploze na čerpacích stanicích a v přístavních skladech pohonných hmot a zničil i lodě kotvící u pobřeží. Plameny se rozšířily tak rychle, že někteří obyvatelé museli před živlem prchat do oceánu.

V Lahaině, které kdysi bylo hlavním městem havajského království, to nyní podle zpravodaje CNN Billa Weira vypadá, „jako by tam vybuchla bomba“. "Plameny se rozšířily tak rychle, že celé domy shořely během několika minut, “ uvedl.

Guvernér Green zveřejnil video poté, co prošel částí požárem zdevastovaného města. V pozadí jsou vidět trosky budov, z nichž stále stoupá kouř. „Za mnou můžete vidět zkázu v Lahaině…je to neuvěřitelné, je to tragické, byla zničena,“ uvedl s tím, že počet smrtelných obětí bude zřejmě stoupat, stovky rodin byly vysídleny a obnova města bude trvat. Televizi CNN Green řekl, že požár podle nynějších odhadů zničil asi 1700 budov, včetně 80 procent Lahainy. Více než 2000 lidí strávilo podle guvernéra uplynulou noc v nouzovém ubytování a bez elektřiny je na Maui stále 11 tisíc lidí.