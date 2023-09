Guterres: Napětí ve světě narůstá. Rusko invazí porušilo Chartu OSN

„(Libyjci) byli oběťmi už mnohokrát, oběťmi klimatického chaosu, roků konfliktu, neschopnosti lídrů doma i daleko v zahraničí najít cestu k míru a nyní bezprecedentních záplav. Těla jsou u libyjských břehů vyplavována v tom samém Středozemním moři, u kterého se miliardáři opalují na svých jachtách. Je to nástin smutného stavu našeho světa v záplavě nerovností,“ řekl Guterres.

Valného shromáždění se poprvé účastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten by se měl později přesunout z New Yorku do Washingtonu k separátním jednáním s šéfem Bílého domu. Setkání se má uskutečnit ve čtvrtek.