Pavel se v projevu v OSN zaměří na ruskou agresi vůči Ukrajině

Český prezident Petr Pavel se ve svém projevu před Valným shromážděním Organizace spojených národů (VS OSN) chystá odsoudit ruskou vojenskou agresi proti Ukrajině a chce také apelovat na další podporu Kyjevu. Řekl to v úterý českým novinářům. Vystoupení prezidenta České republiky v rámci všeobecné rozpravy VS se v New Yorku čeká dnes kolem 19:00 místního času (ve středu kolem 1:00 SELČ).

Foto: Richard Drew, ČTK/AP Český prezident Petr Pavel při projevu v OSN