Děti se postily na slunci, aby umíraly rychleji. O keňské sektě vypovídal kazatel

Titus Katana, který býval zástupcem kazatele v sektě, nyní policii pomáhá s vyšetřováním. Listu The Sunday Times popsal údajné brutální zacházení s dětmi, které byly zavírány na pět dní do chatrčí bez jídla a vody. „Pak je zabalili do dek a pohřbili, i ty, které ještě dýchaly,“ vypověděl.