Stále víc ruských vojáků odmítá službu. Soudy řeší dezerce i neuposlechnutí rozkazů

To se týká také příspěvků na sociálních sítí, komentářů či účasti v akcích nebo vyjadřování názoru, který je v rozporu s oficiální pozicí úřadů. Počítá se s tresty od několika tisíc rublů do 15 let odnětí svobody. To se týkalo mimo jiné i slova „válka“, které bylo zakázáno k označování ruského tažení na Ukrajině.