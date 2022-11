Společnost Meta, majitel Facebooku, plánuje propustit tisíce lidí, zjistil WSJ

Americká firma Meta Platforms, mateřská společnost Facebooku, plánuje tento týden oznámit hromadné propouštění tisíců zaměstnanců, uvedl ekonomický server The Wall Street Journal (WSJ). Oficiální oznámení by podle WSJ mělo přijít ve středu a bylo by prvním velkým propouštěním v osmnáctileté historii společnosti.

Foto: Profimedia.cz Meta