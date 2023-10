Exprezident Kiska byl shledán vinným z daňového podvodu

Případ se týká zaúčtování volebních nákladů Kisky do účetnictví rodinné firmy KTAG. Kiskův obhájce Peter Kubina uvedl, že takovýto případ se ještě nikdy nedostal před soud, protože se nejedná o trestný čin. Podle Kubiny se snažili najít nějaké podobné rozhodnutí slovenských i českých soudů, ale nic takového nenašli.

Obhájce připustil, že zaúčtování nákladů na prezidentskou kampaň do nákladů firmy KTAG byl netradiční marketing. „Pokud by platily právní názory a závěry orgánů činných v trestním řízení prezentované v tomto případě, pak by každé nesprávné zaúčtování nákladů v účetnictví a uplatnění práva na odpočet DPH bylo automaticky trestným činem,“ řekl Kubina. Firma KTAG si neoprávněně uplatnila nárok na vrácení DPH v celkové výši přes 155 tisíc eur (3,8 milionu korun).