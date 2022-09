Smuteční procesí s Karlem III., Williamem i Harrym vyprovází královnu z Buckinghamského paláce

Procesí má na cestu vyrazit v 15:22 středoevropského času. Do Westminster Hall, nejstarší budovy Westminsterského paláce, by mělo dorazit o 38 minut později.

Převoz královnina těla z Buckinghamského paláce do Westminster Hall

Už minulý pátek zazněly Londýnem dělostřelecké smuteční salvy. V Hyde Parku a Toweru bylo vypáleno 96 ran na počest zesnulé šestadevadesátileté panovnice. A salvy zazní i během středečního procesí. Dělostřelci salvu vypálí každou minutu, salv by tak mělo zaznít 38.

Poté, co rakev dorazí do Westminster Hall, odslouží mši arcibiskup z Canterbury. Od 18:00 středoevropského času bude rakev s tělem vystavena pro veřejnost. Členové královské rodiny by měli během středečního dne u rakve držet čestnou stráž, tradičně známou jako vigilie princů.