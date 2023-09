Sběrné zařízení pro migranty v Saské Kamenici hlásí případy tuberkulózy

Podle mluvčího radnice, kterého citoval deník Bild , je jednou z nakažených žena ubytovaná v záchytném uprchlickém centru. Podle lékařů se u ní už projevily symptomy nemoci a společně se šesti rodinnými příslušníky skončila v izolačním zařízení v sousedním okrese. Ze stejného zařízení putovala do izolace jedna další osoba.

Zdravotníci ale zjistili, že žena přišla do styku se zhruba stovkou lidí. Úřady se je nyní snaží urychleně kontaktovat, aby zabránily dalšímu šíření bakteriální infekce.

Faeserová v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Deutschlandfunk potvrdila, že Německo už připravuje stálé hraniční kontroly. „Budou to doplňkové kontroly. Uvidíme, co přinesou,“ řekla Faeserová, která donedávna takové opatření rozhodně odmítala.

Bundesinnenministerin Faeser will stationäre Grenzkontrollen vorbereiten – sieht darin aber nur ein zusätzliches Mittel gegen illegale Zuwanderung. Die SPD-Politikerin hält die Schleierfahndung für besser geeignet. https://t.co/4wP6aTbD1Q

Za důležité označila, aby byli policisté po celé délce hranic, a ne jen na vybraných přechodech, které by převaděči mohli obejít. Za mnohem účinnější než stálé kontroly označila ministryně skrytá pátrání a možnost působení německých policistů i na území sousedních států. Jak příklad zmínila Česko, které už s takovou spoluprací vyjádřilo souhlas.

Podle braniborského ministra vnitra Michaela Stübgena je problém s převaděči na polsko-německé hranici mnohem horší než během migrační krize z let 2015 a 2016. „Nárůst počtu případů pašování lidí na německo-polské hranici už překračuje všechny meze,“ řekl Stübgen v rozhovoru s veřejnoprávní televizí RBB .

Ještě v červenci přicházelo podle něj do Braniborska v průměru 22 lidí bez dokladů denně. V srpnu to bylo 35 denně a nyní je to přes 55 osob za jediný den.