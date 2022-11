Ruští poslanci chtějí stopku pro 30 zahraničních nevládních organizací. Včetně českých

„Komise Státní dumy, která vyšetřuje fakta o vměšování cizích států do vnitřních záležitostí Ruska, dokončila vyšetřování 30 nevládních organizací ze 16 nepřátelských zemí. Jejich aktivity jsou navrhovány, aby byly uznány jako nežádoucí a některé extremistické,“ řekl Piskarev. Organizace se podle jeho slov „aktivně zapojily do protiruských aktivit v souvislosti se zvláštní vojenskou operací na Ukrajině“.

„Dříve se tyto organizace specializovaly na vyvolávání nepokojů a separatismu v Rusku, zasahování do voleb a drogové propagandy, zapojování dospívajících do destruktivních aktivit, používání různých technologií k diskreditaci Ruska a od února letošního roku se aktivně zapojují do protiruských aktivit v souvislosti se zvláštní vojenskou operací na Ukrajině,“ zdůraznil Piskarev.