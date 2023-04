Rusové cení zuby v Ochotském moři

Manévry, které se nyní odehrávají v jižní části Ochotského moře, začaly v pátek ve dvě hodiny ráno, kdy byla flotila uvedena do stavu nejvyšší bojové pohotovosti. Nikolaj Jevměnov, velitel ruských námořních sil, vzápětí vyhlásil bojový poplach.

Do cvičení se podle ministra obrany zapojily nebo ještě zapojí i kosmické síly a velitelské dálkové letouny. Podle náčelníka generálního štábu ruské armády Valerije Gerasimova byla vytvořena situace, která odpovídá „bezprostřední hrozbě agrese“. Velení také naplánovalo „masivní raketové údery“ se zapojením letectva a střelby „ze všech druhů zbraní“.

Analytici dávají cvičení do souvislosti s návštěvou čínského ministra obrany Li Šang-fua v Moskvě, kde se sešel s Putinem i Šojguem, i s blížícím se zasedáním skupiny G7 v Japonsku. Prověrka bojové připravenosti by měla být „varovným signálem“, jenž by měl omezit ochotu k další podpoře Ukrajiny.