Ruský parlament schválil začlenění obsazených ukrajinských regionů do Ruska

Dokumenty byly podepsány v Moskvě 30. září. Kromě připojení k Rusku řeší také stanovení hranic anektovaných území. Z dokumentů vyplývá, že hranice republik a regionů budou určeny hranicemi území, které „existovalo v den jejich vzniku a přijetí do Ruské federace“. Smlouvy stanoví, že hranice spojené s územím cizího státu budou státní hranicí Ruské federace.

Smlouvy také uvádějí, že od data přijetí do Ruska si dvě republiky a dva regiony zachovají své současné názvy. Šéfové republik a regionů obdrží status guvernérů a budou do 10 dnů od přijetí jmenováni do funkcí ruským prezidentem. Regionální vlády budou vytvořeny v souladu s právními předpisy Ruské federace.