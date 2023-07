Rusko nahradí ztráty novými rekruty a válka se protáhne, zní z estonské rozvědky

Ačkoli je cílem náborové kampaně získat až 400 tisíc nových vojáků, na kompenzaci ztrát by stačila i polovina tohoto počtu. Podle Grosberga ztratili Rusové na Ukrajině už 140 tisíc vojáků, což zahrnuje mrtvé a také těžce zraněné, kteří se na frontu už nevrátí.

„Jestli se jim podaří do konce letošního roku naverbovat dalších 190 tisíc lidí, umožní jim to doplnit ztráty, což znamená, že válka se protáhne. Zároveň se ruské vedení může vyhnout vyhlášení mobilizace, jak to učinilo v září loňského roku,“ uvedl Grosberg na tiskové konferenci s tím, že s takovou mírou náboru mohou udržet status quo, pokud jde o tempo vojenských operací.