Rodina českého studenta, který zahynul při zemětřesení v Aquile, dostane milion eur

Částku soud uložil vyplatit úřadům za to, že nenechaly po prvních otřesech evakuovat budovu kolejí, uvedl v neděli server stanice Sky News. Při zřícení kolejí zemřela i jedna studentka z České republiky a další student z Itálie.

Podle stanice Tgcom24 rodina českého studenta podala k soudu žádost o odškodnění v roce 2020 poté, co v trestním řízení soud uznal spoluvinu za úmrtí studentů úřadů a jejich představitelů.

Soud úřadům mimo jiné vytkl špatný stav budovy i to, že povolili studentům se do budovy vrátit po prvních silnějších otřesech z konce března. Šéf kolejí byl v roce 2015 pravomocně odsouzen na čtyři roky vězení za to, že nenechal budovu evakuovat. V roce 2017 mu italský prezident Sergio Mattarella udělil milost a prominul zbytek trestu.