Rheinmetall do 15 měsíců rozjede výrobu pantherů

Rheinmetall představil nový model tanku na loňském veletrhu zbraní ve Francii. Papperger také připomněl nabídku na vybudování továrny na výrobu pantherů na Ukrajině. Výstavba by podle něj trvala 12 až 14 měsíců. Továrnu by pak provozoval Rheinmetall sám nebo ve společném podniku s ukrajinskou vládou.

Následná výroba tanků by trvala několik měsíců. Továrna by mohla být hotová do konce roku 2024, dodal. Rozhodnutí o výstavbě závodu se očekává v příštích dvou měsících, poznamenal Papperger.