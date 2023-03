Protestující v Izraeli blokují letiště, odlet Netanjahua do Itálie byl odložen

Kritici tvrdí, že navrhovaná reforma justice by vládě dala větší vliv na jmenování soudců a omezila by pravomoci tamějšího nejvyššího soudu. Podle nich by návrh oslabil demokratický charakter Izraele, odstranil by se klíčový prvek jeho systému brzd a protivah a ponechaly se menšiny bez ochrany. Příznivci to označují za potřebnou reformu, která by udržela na uzdě aktivistický soud.