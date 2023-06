Osm dívek v Německu brutálně zmlátilo školačku

Podle deníku Bild kolovala na sociálních sítích dvě videa, která děsivou řež zachycovala. Dívčí komando na jednom nadchodu pro pěší napadenou mlátilo a kopalo do ní, při čemž radostí výskalo a smálo se. Oběť neměla žádnou šanci, píše deník.

Südländerinnen-Gruppe prügelt erneut ein deutsches Mädchen in #pforzheim nieder. ACHT Gewalttäterinnen schlagen+treten auf das wehrlos Mädchen ein, ein Junge filmt den Horror... pic.twitter.com/YOXCMrRkaD

Není to poprvé, co se napadená školačka stala terčem podobného útoku. Už v lednu ji napadly dvě vrstevnice na nádraží v nedalekém Raststattu. Na záběrech je vidět, jak útočnice dívku na nástupišti povalily na zem a kopaly do ní.