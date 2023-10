Místo peněz poukázky na jídlo. Drtivá většina Němců by změnila systém dávek pro migranty

Do debaty zasáhl v Bildu i zubař, který Merze před několika lety ošetřoval. Doktor Thomas Schlösser, který má ordinaci v Olpe poblíž Merzova bydliště a je členem CDU, má za to, že se předseda strany se svými výroky trefuje do tabuizovaného tématu. „Řekl to tak, jak to je. Odmítnutí žadatelé o azyl, které bolí zuby, jsou samozřejmě ošetřováni v ordinacích.“