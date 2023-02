Lukašenko prozradil tajemství: Na výročí invaze dlouze hovořil s Putinem

Ukrajinská armáda, která bojuje s Ruskem na jihu a východě země, byla nucena odklonit část vojáků, aby střežili sever země pro případ, že by Bělorusko přímo zasáhlo na podporu Ruska. Lukašenko tvrdí, že to neudělá, pokud nebude Bělorusko přímo napadeno Ukrajinou.

Dokument, k němuž se dostalo mezinárodní konsorcium novinářů, údajně pochází z roku 2021. Předestírá plán na politickou, hospodářskou a vojenskou infiltraci Běloruska. Plán je rozvržen do několika fází - krátkodobé do roku 2022, střednědobé do roku 2025 a dlouhodobé do roku 2030.