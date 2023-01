V Číně zemřelo kvůli koronaviru téměř 60 tisíc lidí během jednoho měsíce

Od 8. prosince od 12. ledna zemřelo v Číně v souvislosti s koronavirovou nákazou téměř 60 tisíc lidí. Tamní úřady jsou kritizovány za to, že o současné vlně nákazy, která se zemí šíří, informují nedostatečně. Skutečná čísla tak mohou být vyšší.

Představitelé čínského zdravotnictví dnes také uvedli, že vlna covidu-19 v zemi už dosáhla vrcholu. Počet lidí, kteří přicházejí s covidem-19 a horečkou do nemocnic a na pohotovosti, podle nich klesá jak ve městech, tak na vesnicích. Světová zdravotnická organizace (WHO) v týdnu uvedla, že zatím nemá data, která by potvrzovala tvrzení, že vlna nákazy už v některých částech Číny opadá. Uvedla také, že nejlidnatější světová země informuje o výrazně méně úmrtích na covid-19, než odpovídá skutečnosti.