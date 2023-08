Koronavirus nezmizel. Řecko hlásí 321 hospitalizací za týden

Odborníci EODY podle serveru dávají nárůst počtu hospitalizací v Řecku do souvislosti s „mírným snížením imunity obyvatelstva“ a velkým přílivem turistů, zejména jejich koncentrací v nejrůznějších zábavních zařízeních.

K tomu se podle WHO přidává nová subvarianta koronaviru ze skupiny omikron známá jako EG.5 či Eris (podle vesmírného tělesa pocházejícího z Kuiperova pásu - pozn. red.). Světová organizace ji podle listu The Guardian zařadila do kategorie, o niž jeví zájem, a hodlá sledovat další vývoj. Podle prvních referencí Eris nezpůsobuje covid-19 s těžším průběhem, ale může vyvolat větší vlnu infekcí.