Komunistům stačil rok a Štýrský Hradec je na pokraji bankrotu

Komunisté ale také nebyli vloni zvoleni, protože by slibovali přísný úsporný program, připomíná server. A tak dluh letos vzrostl na 1,73 miliardy. Ekonomové varují, že pokud zadlužování půjde tímto tempem, v roce 2024 by mohla být překročena hranice dluhů ve výši dvě miliardy eur, do roku 2027 by to mělo být 2,4 miliardy eur.