Kaczyňski volá Poláky do zbraně

Bezprostředně po oznámení tohoto údaje se v Politice i v dalších nezávislých médiích objevila řada ironických komentářů. „Pokud bude šéf Kaczyňski pokračovat v tomto tempu, oznámí již na podzim potřebu vytvořit v Polsku půlmilionovou armádu a do parlamentních voleb v příštím roce bude polská armáda početně konkurovat čínské,“ napsal týdeník.

Když Kaczyňski hovoří o budování největší armády v Evropě, nemůže se vyhnout zásadní otázce, kolik to vše bude stát. V květnu oznámil, že Polsko letos vyčlenilo na obranu 2,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP), tedy 73,2 miliardy zlotých (381 mld. Kč).

V dalších veřejných projevech se však netajil tím, že na ozbrojené síly bude potřeba mnohem více, až nakonec začátkem července v Kielcích prohlásil, že v roce 2023 to budou tři procenta a v dalších letech se výdaje na obranu zdvojnásobí na pět procent HDP. Při současném hrubém domácím produktu by to bylo 150 miliard zlotých (780 miliard korun ročně).