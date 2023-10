Izraelské armádě spadl dron na balkon v Ma'alotu. Sedm zraněných

Mezi zraněnými jsou podle The Times of Israel dvě děti ve věku pět a jedenáct let a pět dospělých. Šest ze zraněných, které po pádu dronu na balkon ma'alotského obytného domu ošetřili lékaři v nemocnici v Naharíji, bylo už propuštěno do domácího ošetřování. V péči lékařů zůstává 66letý muž, uvedla nemocnice.