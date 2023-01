Hledači pokladů v pohotovosti. Nizozemský archiv zveřejnil mapu s místem, kde možná nacisté ukryli cennosti

Amatérští hledači pokladů, vybavení detektory kovů, se tento týden vydali do polí v okolí nizozemské vesnice Ommeren. Stalo se tak poté, co nizozemský národní archiv zveřejnil v úterý starou mapu s označením místa, kam němečtí vojáci na konci druhé světové války údajně ukryli cennosti v hodnotě milionů eur. Informoval o tom v sobotu list The Guardian.

Foto: Profimedia.cz Novinář se během každoročního Dne otevřených dveří dívá na mapu pokladu k možnému nacistickému pokladu v Ommerenu v Národním archivu.

Podle archivu by na místě zobrazeném na mapě mohly být ukryty čtyři velké bedny naplněné diamanty, rubíny, zlatými mincemi, hodinkami a různými druhy šperků, které nacisté uloupili po bombardování banky ve městě Arnhem na východě Nizozemska v srpnu 1944. Existence pokladu nebyla prokázána Krátce po válce získal mapu od německého vojáka nizozemský institut, který byl pověřený pátráním po německém majetku v zemi. Soubor dokumentů, obsahující mapu, byl zveřejněn tento týden, protože uplynula maximální doba 75 let, po kterou bylo možné držet jej v tajnosti, napsal The Guardian. Existence pokladu nebyla nikdy plně prokázána. Institut přesto v roce 1947 podnikl několik neúspěšných pokusů o jeho nalezení, řekla mluvčí národního archivu Anne-Marieke Samsonová agentuře Reuters. „Nevíme, jestli ten poklad existuje. Institut tuto záležitost pečlivě prověřil a příběh o něm se mu zdál věrohodný. Poklad ale nikdy nenašel. A pokud existoval, mohl ho již někdo vykopat," dodala. „Všude jsou skupiny lidí s detektory kovů. Zprávy o pokladu přiměly i mě, abych šel hledat. Šance, že by tu po 70 letech ještě byl, jsou hodně malé, ale chci to zkusit," řekl agentuře Reuters při hledání 57letý Jan Henzen. „Mapa s řadou tří stromů a červený křížek označující místo, kde by poklad měl být schován, podněcuje fantazii," prohlásil bývalý starosta Ommerenu Klaas Tammes, jenž nyní vede nadaci vlastnící pozemky, které by mohly poklad ukrývat.