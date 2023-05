FOTO: Protesty Srbů v Kosovu dále eskalují

Poté, co minulý týden nastoupili do úřadu starosty čtyři etničtí Albánci, vypukly na severu Kosova protesty. Desítky členů mezinárodních jednotek KFOR (Kosovo Force) hlídají radnice proti demonstrantům, kteří se s nimi ve městě Zvečan dostali do konfliktu. Při pondělním incidentu se zranily tři desítky členů mírových jednotek a padesát protestujících Srbů. Protestuje se i ve městě Leposavić, kde podle místních médií bránili více než 24 hodin starostovi, etnickému Albánci, opustit budovu.

Foto: Laura Hasani, Reuters Jednotky KFOR v potyčce s protestujícími Srby