Ficův Směr má snížený koaliční potenciál, tvrdí politolog Mesežnikov

Na Slovensku se koncem září budou konat předčasné parlamentní volby. Komu bude tento termín víc vyhovovat?

O předčasných volbách mluvila už delší čas opozice, která chtěla co nejdříve ukončit působení současného kabinetu. Opozice počítá s tím, že její výsledky budou lepší než v posledních volbách v roce 2020. Na prvních dvou místech žebříčku preferencí jsou dvě levicové strany, přesněji strany, které se prohlašují za levicové. Určitě vkládají do předčasných voleb naději, že se jim podaří vrátit k moci. Ale do voleb je ještě sedm měsíců a očekávám přeskupování sil na středo-pravé části politického spektra. Nakonec může vzniknout situace, že východiskem může být smíšená koalice.

V průzkumech vede dlouhodobě strana Hlas-sociální demokracie Petra Pellegriniho. Je reálné, aby volby nakonec vyhrál Robert Fico a jeho strana Směr-sociální demokracie?

Při poměrném systému je skutečným vítězem ten, kdo dokáže vytvořit většinovou koalici a získat většinu v parlamentu. Směr zatím reálně vyhrál volby jen v roce 2012, když získal 44 procent hlasů a vytvořil jednobarevnou vládu. Tyto časy jsou už nenávratně pryč. Směr má problém také v tom, že má snížený koaliční potenciál. Z tohoto pohledu je Hlas v lepší pozici. Na středopravé části politického spektra není odmítání Hlasu celoplošné, jako v případě Směru.

Foto: Novinky Grigorij Mesežnikov

Vylučujete vládní spolupráci Hlasu a Směru?

Zcela to vyloučit nelze. Bude hodně záležet na tom, co se ještě odehraje do voleb. Jsou věci, které tyto dvě strany spojují, ale jsou takové, které je rozdělují. Domnívám se, že dnes je víc faktorů, které je rozdělují. Spojuje je však snaha vyhnout se zodpovědnosti, i trestněprávní, za volební období, kdy byli u moci. Obvinění Fica bylo zrušené, ale jsou tam stále silná podezření. Pellegrini přímo nefiguruje v žádném vyšetřování, ale i kolem něho jsou minimálně některá podezření.

A co spojení Pellegriniho se stranami z jiného politického spektra?

To se mi zdá pravděpodobnější. Fico nevyloučil spolupráci s Republikou (odštěpenci od extremistické Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby - pozn. redakce), ale pro Pellegriniho by to mohl být problém. Pellegrini by se rád vyhnul koalici se Směrem. I když ve straně Hlas jsou většinou bývalí členové Směru, mají společné DNA a mají také společnou zodpovědnost za to, co se odehrávalo, když byli u moci. Z hlediska zahraniční a bezpečnostní politiky se však Směr za poslední léta dostal na protisystémové pozice.

Bude rozhodující, kdo zvítězí ve volbách a prezidentka Zuzana Čaputová by ho měla tradičně pověřit sestavením vlády?

Domnívám se, že paní prezidentka bude postupovat v souladu s logikou, kdo jí předloží většinu. Jenže může nastat situace, že největší podporu ve volbách získá strana, která nakonec nedokáže sestavit parlamentní většinu. Pokud pověřená osoba nedokáže sestavit většinu, hlava státu se obrátí na dalšího v pořadí.

Jaký očekáváte do voleb vývoj v nejsilnějším vládním hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče?

Existuje pevné matovičovské jádro, které ho určitě dostane nad pět procent. Samozřejmě, od parlamentních voleb v roce 2020 hodně ztratili, ale ještě ani jednou neklesli pod pět procent. Bude zajímavé sledovat, jak si povedou ti, kteří Matoviče a jeho OLaNO opustí. Zda se budou angažovat pod nějakými samostatnými značkami, nebo dostanou nabídku od jiných stran.

V České republice hodnotili letošní prezidentskou kampaň jako nejšpinavější v historii. Čeká Slovensko podobně špinavá předvolební kampaň?