Zelenskyj by rád do Izraele na oficiální návštěvu. Chce zemi vyjádřit podporu

Zelenskyj již ve středu v Bruselu na setkání kontaktní skupiny států podporujících Ukrajinu přítomné vyzval, aby odcestovali do Izraele a vyjádřili tak zemi solidaritu, podobně jako na začátku ruské invaze na Ukrajinu mnozí politici zamířili do Kyjeva.

Návštěva ukrajinského prezidenta, který je židovského původu, by nepochybně byla spjata s mimořádnými bezpečnostními opatřeními a vyžadovala by si značné zapojení přijímacího státu. Prakticky všechny Zelenského cesty do zahraničí probíhají bez předchozího ohlášení a za speciálních podmínek.