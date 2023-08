Wagnerovci se mohou převlékat za migranty a pronikat do Polska, řekl Morawiecki

„Už teď se wagnerovci mohou převlékat za nelegální migranty a zkusit proniknout do Polska a dalších států východního křídla Severoatlantické aliance, aby na území našich zemí podnikali diverzní a sabotážní akce, které mohou mít opravdu dramatické důsledky,“ řekl Morawiecki, který se s litevským prezidentem setkal v suwalské posádce 14. protitankového pluku.

„Musíme být připraveni na to, že počet provokací bude vzrůstat. Wagnerovci jsou vysoce nebezpeční a pohybují se po východním křídle NATO, aby ho destabilizovali,“ řekl polský premiér po setkání s Nausėdou. Litevský prezident uvedl, že wagnerovců mohou být v Bělorusku až čtyři tisíce.

Podle Nausėdy by se mělo řešit, jaká bude reakce zemí, pokud se situace v Bělorusku ještě zhorší. Litevský prezident nastínil, že ve hře by mělo být také uzavření hranic s Běloruskem. „To by mělo být provedeno koordinovaným způsobem mezi Polskem, Litvou a Lotyšskem,“ dodal.