Běloruské vrtulníky narušily polskou hranici

Napětí mezi Polskem a Běloruskem v posledních týdnech zvýšil přesun ruských žoldnéřů ze soukromé Wagnerovy skupiny, do Běloruska. Polský ministr vnitra Mariusz Kamiński minulý týden uvedl, že pokud by na hranicích došlo k incidentům se žoldnéři, mohly by Polsko, Litva a Lotyšsko společně rozhodnout o uzavření hranice s Běloruskem. Běloruský lídr Alexandr Lukašenko minulý týden při setkání s ruským protějškem Vladimirem Putinem podle agentury RIA Novosti prohlásil, že wagnerovci „chtějí na výlet do Varšavy a Rzeszówa“. Dnes však svoje slova podle agentury Belta označil za vtip.