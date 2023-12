Vychází najevo, proč Duda otálel s jmenováním nové vlády. Hraje o předčasné volby

V sobotu, při první příležitosti, jaká se Dudovi naskytla, vetoval zákon o rozpočtu na příští rok navržený Tuskovou vládou. A právě rozpočet je jeho klíčovou zbraní. Pokud se ho nepodaří Tuskovu kabinetu do 31. ledna 2024 schválit, hlava státu vypisuje nové parlamentní volby.

Prezident vzešlý z řad PiS oznámil, že „nesouhlasí s návrhem rozpočtu zahrnujícím částku tří miliard zlotých (okolo 17 miliard Kč) pro veřejnoprávní média, která je třeba nejprve v souladu se zákonem uvést do pořádku“. Také vzkázal, že nelze akceptovat, aby veřejnoprávní média byla financována parlamentní většinou prostřednictvím rozpočtového zákona.

Přitom uplynulých šest let, kdy tato média nepokrytě sloužila PiS jako její hlásná trouba, Duda nepohnul ani brvou a zákon podepisoval, jak to od něj bývalý stranický šéf a lídr PiS Jarosław Kaczyński očekával, upozornil server Money.pl .

Politici PiS mezitím během čtvrtka začali opouštět sídlo tiskové agentury PAP, které okupovali od 19. prosince. V Polském rádiu nejsou, v televizní stanici TVP zatím ano, ale zřejmě i to brzy opustí. Nová vláda už ohlásila, že ve všech veřejnoprávních médiích plánuje radikální změny.

Prezident zároveň uvedl, že po vánočních svátcích předloží parlamentu vlastní návrh zákona, který bude obsahovat všechny další rozpočtové výdaje. Také vyzval šéfy obou komor parlamentu (Sejmu i Senátu) Szymona Hołowniu a Małgorzatu Kidaw-Blońskou, aby jeho návrh rozpočtu urychleně projednali a schválili ještě do konce letošního roku.

„Tady vůbec nejde o média, jak se snaží předstírat politici PiS, ale o to, aby nová Tuskova vláda nestihla představit vládní rozpočet do 29. ledna 2024, kdy jí končí lhůta,“ uvedl server Onet.pl. „Politici PiS mají plán, aby prezident Duda poslal zákon o rozpočtu na posouzení Ústavnímu sudu, který vede nominantka PiS a blízká Kaczyńského přítelkyně Julia Przybilińská. Očekávají, že ho označí za protiústavní, což by byl argument pro vyhlášení předčasných parlamentních voleb v Polsku,“ uvedl Onet.pl.