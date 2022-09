Velká část královské rodiny zůstala na Balmoralu

Británie po úmrtí královny drží desetidenní smutek. Rakev s tělem zesnulé panovnice opustí Balmoral v neděli a přesune se do paláce Holyroodhouse v Edinburghu, který je oficiálním sídlem britského panovníka ve Skotsku. V pondělí procesí s rakví zamíří do katedrály svatého Jiljí (St. Giles), kde setrvá 24 hodin a kde se bude moci veřejnost s královnou rozloučit. V úterý 13. května bude rakev přepravena do Londýna, kde bude nesena ve smutečním průvodu z Buckinghamského paláce do sídla parlamentu. Ve Westminsterském sále bude rakev vystavena čtyři dny, stráž u ní budou držet i členové královské rodiny.