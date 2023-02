V Rakousku se zřítil z ledovce český lyžař

• Aktualizováno

· Dnešní padesátníci půjdou do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci budou mít nárok na důchod v 67 a lidé, kteří nyní mají 34 let a méně půjdou v 68 letech. Zjistila to Česká televize z materiálu ministerstva práce, který tento týden projednávala koaliční rada. Celý článek