V Nottinghamu vraždil Afričan s psychickými potížemi

Identitu obětí policie nezveřejnila, pozůstalí po dvou z nich ji ale sami sdělili médiím. Devatenáctiletý Barnaby Webber studoval na místní univerzitě a byl hráčem kriketového mužstva. Stejně stará Grace Kumarová hrála hokej a byla v anglické reprezentaci hráčů do 16 a později do 18 let.