V edinburském přístavu se částečně převrátila loď, 25 zraněných

V edinburském přístavu Leith se ve středu ráno částečně převrátila výzkumná loď The Petrel. Místní radní Adam McVey řekl listu The Scotsman, že příčinou nehody byl silný vítr. Na místě bylo 25 zraněných, z toho 15 převezli záchranáři do nemocnic.

The Petrel je podle dat serveru Marine Traffic 20 let staré, 76 metrů dlouhé a 15 metrů široké výzkumné plavidlo. Loď zůstala po incidentu ve skotském přístavu vzpříčená a otočená o 45 stupňů vůči zemi v takzvaném suchém doku. Suchý dok je nádrž v přístavu, do které dokující loď vpluje a z nádrže může být následně vyčerpána voda. Společnost Dales Marine Services, která dotyčný suchý dok v přístavu vlastní, věc prozatím odmítla komentovat.