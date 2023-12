„Útok na křesťanskou víru.“ Betlém zapálil přímo v kostele, policie zadržela Maročana

„Zdá se, že tato osoba měla předem promyšleným způsobem v úmyslu zaútočit na naši víru tím, že zaútočila na naše přesvědčení, náboženství a naše hodnoty. Je to zbabělý a necivilizovaný čin, který, jak doufám, bude potrestán. Byl to úmysl zapálit nejen betlém, ale i kostel, pokud by hasiči nezasáhli včas. Osoba odpovědná za tyto útoky významně poničila i varhany ze sedmnáctého století, součást naší historie,“ dodal.