Ukrajina potřebuje odminovat třetinu území, chybí ale ženisté

„Jedná se o půdu, která je zdrojem potravin pro asi 81 milionů lidí na celém světě. Je to nesmírně velký objem práce, který Ukrajina může zvládnout pouze při mimořádně efektivní organizaci a pouze s pomocí mezinárodního společenství,“ dodala Svyrydenková s tím, že celkem je potřeba vyčistit a odminovat 470 tisíc hektarů zemědělské půdy.

Náklady na veškeré odminovací práce by se mohly vyšplhat na 37,4 miliardy dolarů, uvádí s odvoláním na Světovou banku Ukrinform. Podle předběžných odhadů je jen na prioritní úkoly potřeba půldruhé miliardy dolarů.

Ukrajina se snaží zapojit do odminování území i zahraniční firmy disponující pokročilejšími technologiemi. Pomoci by měl Rozvojový program OSN, výcvik Ukrajinců by měl začít v květnu.