Tragédii na maďarské letecké show mohla způsobit chyba pilota

Vážné popáleniny utrpěli dva dospělí a jedno dítě. Do nemocnice je převezly tři záchranářské vrtulníky, které na místě zasahovaly. Letecká show byla po tragédii předčasně ukončena. „Když jsme viděli dopad letadla a obrovský výbuch, bylo nám jasné, že posádka neměla šanci k přežití,“ cituje web index.hu jednoho z diváků letecké show.

Pilotem a majitelem historického letadla byl Vilmos Rózsavölgyi a v čase havárie seděl v letadle také jeho syn Árpád. Havarovaný stroj North American Aviation T–28 Trojan byl jediným svého druhu v Maďarsku. Rózsavölgyi před časem potvrdil, že byl vyrobený v roce 1951, do roku 1956 sloužil v americké armádě, pak ho prodali Francouzům. V 70. letech ho získal do své soukromé sbírky nejmenovaný Američan, aby ho pak prodal dál do Švýcarska, kde ho koupil zmíněný maďarský nadšenec historických strojů. V neděli se mu stal osudným.