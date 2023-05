Tentokrát bez Ruska. Arménie a Ázerbájdžán budou jednat o míru v Bruselu

Arménský premiér Nikol Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev zamíří v neděli osobně k jednáním o míru nikoliv do Moskvy, jak bývalo zvykem, ale do Bruselu. Informoval o tom list The Financial Times (FT) s odvoláním na tři obeznámené zdroje. Má jít o první rozhovory hlav znesvářených států od jejich únorového setkání v Mnichově.

Foto: Profimedia.cz Stepanakert (Chankendi), hlavní město Náhorního Karabachu, v době bojů v roce 2020