Synovi se stýská po tátovi, svěřila se Olena Zelenská

Ukrajinská první dáma řekla, že nikdy nesnila o tom, že by se její manžel stal „historickou osobností“, jaká je z něj od ruského vpádu na Ukrajinu. „Možná to je trochu sobecké, ale po svém boku potřebuju manžela, ne historickou osobnost,“ přiznala. Zároveň ale dodala, že ho podporuje, věří v něho a ví, že má dost sil. „Opravdu to je velmi silný a odolný člověk. A tato odolnost je to, co všichni nyní potřebujeme,“ řekla.