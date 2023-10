Slyším kolem sebe výzvy k obnovení testování jaderných zbraní, řekl Putin

Šéf Kremlu řekl, že není třeba měnit ruskou jadernou doktrínu, protože jakýkoli útok na Rusko by ve zlomku vteřiny vyvolal odvetu v podobě stovek jaderných střel, jejichž úder by žádný nepřítel nemohl přežít. „Musíme to změnit? A proč? Všechno se dá změnit, ale já to prostě nevidím jako potřebu,“ řekl Putin o jaderné doktríně s tím, že existence ruského státu není ohrožena.