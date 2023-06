Slovenští pediatři odmítají sloužit na pohotovosti. Podali hromadné výpovědi

Upozorňují, že věkový průměr pediatrů je 59 let a každý druhý je důchodce. „Pro ilustraci, pokud by se všichni pediatři, kteří jsou v důchodovém věku, rozhodli zítra odejít do důchodu, zůstalo by téměř 600 tisíc dětí bez přístupu k pediatrické péči,“ uvedli ve svém stanovisku.