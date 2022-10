Slovenský moderátor se přihlásil k LGBTI+ komunitě. Matovič reagoval, že on je hetero

„Byl to dlouhodobě plánovaný akt terorismu namířený proti jinakosti,“ uvedl moderátor. Iliev poukázal na politiky, kteří tvrdí, že LGBTI+ komunita nepatří na ulici, ale do ústavu. „Jak nás chcete chránit před tím, aby se něco podobného nezopakovalo? Ještě dnes to může být Žid, Rom, Maďar, Ukrajinec nebo černoch. Co s tím budete dělat, pokrytci?“ položil otázku moderátor.