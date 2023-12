Sbohem, ČR. V ruské televizi vymysleli obnovení Rakouska-Uherska

„Pak je tu ještě bývalá Jugoslávie, Srbsko a další země. Udělejme z této střední Evropy neutrální území. Udělejme rakousko-uherské území,“ pokračoval v popisu své vize, jejíž realizace by znamenala konec České republiky, která by se stala součástí jeho vysněného Rakouska-Uherska.

Russian propagandists discuss re-creating an "Austrian-Hungarian territory" protected by a Russian contingent. pic.twitter.com/PtyMysxQyG

„My jim řekneme: ‚Hele, my na vás nezaútočíme‘,“ pokračoval Bezrukov, aniž by připomněl Budapešťské memorandum z roku 1994, které Rusko podepsalo a které mělo poskytnout Ukrajině záruku územní integrity. Memorandum ale v roce 2014 Rusko anexí Krymu porušilo a loni v únoru zahájilo plnohodnotnou a nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu.

„Dokonce tam umístíme vlastní kontingent, aby nikdo nezaútočil na ně,“ zakončil „velkoryse“ svoji myšlenku Bezrukov, který působil jako spící agent KGB, a to až do roku 2010, kdy ho odhalily Spojené státy americké.

V pořadu předního ruského propagandisty není podobné fantazírování odtržené od reality nijak výjimečné. Už dříve v něm například Solovjov přirovnal jarní útok dronů na Kreml k teroristickým útokům z 11. září 2001, kdy dvě dopravní letadla unesená teroristy narazila do Světového obchodního centra v New Yorku.

„Musíme podniknout jaderné nebo konvenční údery na místa, kde se ukronacisté cvičí mimo Ukrajinu, ať už je to kdekoliv. Měli bychom před tím varovat, vysvětlit to a provést to. To je vše,“ prohlásil tehdy Solovjov.